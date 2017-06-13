«Нордавиа» начала регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Батуми

13 Июня 2017 года, 16:14

МИР/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» открыла регулярное воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Батуми. Первый рейс на маршруте состоялся 10 июня 2017 года.

«Мы продолжаем расширять маршрутную сеть в рамках летнего расписания, включая полеты в государства ближнего зарубежья, что является частью бизнес стратегии компании», – рассказал генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Маршрут рассчитан на любителей курортного отдыха, ведь Батуми сочетает в себе место с уникальным климатом на Черноморском побережье и архитектурными изысками города с богатой историей.

Рейсы «Нордавиа» из аэропорта Пулково выполняются еженедельно по субботам до 28 октября 2017 года на самолетах Боинг 737. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону – от 7 475 рублей с учётом топливного сбора. Для перелётов в Грузию авиакомпания предусмотрела удобные стыковки в аэропорту Пулково с выгодными трансфертными тарифами из многих городов маршрутной сети, в том числе из Мурманска и Архангельска.

«Гражданам Российской Федерации, совершающим полеты на этом направлении, не требуется оформление въездной визы», – уточнили в компании перевозчика.

Напомним, в этом месяце «Нордавиа» открыла регулярное направление Санкт-Петербург-Ленкорань.

Приобрести авиабилеты можно на сайте.

Фото: М. Паламарчук