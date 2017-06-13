Воссоздание поселения древних саамов в Ловозерском районе обсудят на заседании совета

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоится первое заседание нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера. Его проведёт заместитель губернатор Анатолий Векшин.
Среди предполагаемых к обсуждению вопросов – реализация в Ловозерском районе проекта «Воссоздание поселения древних саамов и создание на его базе культурно-просветительского центра» по заявке Международного экологического фонда «Чистые моря», порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, развитие общины «Самь-Сыйт» и другие.