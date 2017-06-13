Лётчики палубных истребителей Северного флота выполнили плановые полёты

13 Июня 2017 года, 17:00

СЕВЕРОМОРСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - На аэродроме Североморск-3 лётчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота выполнили плановые полёты на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25УТГ. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Учебно-тренировочные полеты корабельных истребителей проводились как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

В ходе выполнения полётов корабельные лётчики на практике отрабатывали тактические приемы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых маневров, предназначенных для перехвата и поражения в воздушных боях высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств, выхода из-под атак истребителей и захвата инициативы.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители продолжали совершенствовать навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок. Также выполнялись полёты на групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

Полёты выполнялись, как молодыми, так и опытными лётчиками.

Выполнению полётов корабельных истребителей Су-33 и Су-25УТГ предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.