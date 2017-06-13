«Аэрофлот» вводит стимулирующие выплаты при трудоустройстве летного состава

13 Июня 2017 года, 19:55

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Руководство ПАО «Аэрофлот» приняло решение ввести новую форму финансового мотивирования в виде единовременной выплаты при трудоустройстве летного состава. Поступающий на работу командир воздушного судна получит 650 тысяч, второй пилот – 350 тысяч рублей.

«Выплаты будут производиться пилотам, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот». Кроме этого, на выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты «Аэрофлота», решившие вернуться на прежнее место работы, – рассказали «Би-порту» в Департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». – Выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из Группы «Аэрофлот» прошло не менее трех лет».

Примечательно, что выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри Группы. Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора он будет обязан возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

«Нововведение полностью соответствует курсу «Аэрофлота» на постоянное улучшение системы материального вознаграждения ценных категорий сотрудников, в первую очередь летного состава», – подчеркнули в компании.

Фото: М. Паламарчук