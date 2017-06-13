13 Июня 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов провел прием граждан в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

«Приемы граждан – одна из важнейших форм работы городских властей. Они позволяют наладить взаимодействие с мурманчанами в решении актуальных проблем, узнать их мнение и установить обратную связь», – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Как правило, жителей областного центра волнуют темы социального обеспечения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня горожане задавали вопросы, связанные преимущественно с состоянием дорог в Мурманске, капитальным ремонтом домов, улучшением жилищных условий. Дмитрий Филиппов заверил, что ни одно обращение не останется без внимания.

АГМ