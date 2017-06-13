Утвержден новый проект и сроки окончания строительства храма в Гаджиево

13 Июня 2017 года, 17:30

ГАДЖИЕВО/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманской областной Думе состоялась встреча Правящего Архиерея Североморской епархии епископа Митрофана с президентом Екатеринбургского фонда «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» Репенковым Александром Владимировичем. Главной темой для обсуждение стало окончание строительства храма во имя святого апостола Андрея Первозванного в Гаджиево.

По итогам встречи было утвержден новый, доработанный проект строящегося храма предложенный руководителем фонда, капитаном 2-го ранга запаса Александром Репенковым. В новом виде храм получит более высокую колокольню и центральную часть, соответственно которым будут установлены купола. Все работы по завершению строительство фонд берет на себя, а предполагаемый срок завершения — до конца текущего года.