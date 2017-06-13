По факту обнаружения женщины под Мурманском ведётся доследственная проверка

13 Июня 2017 года, 18:40

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве у Восточной объездной дороги. В настоящее время личность женщины установлена – это местная жительница, 1967 года рождения.

По предварительным данным, смерть носит не криминальный характер. В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.