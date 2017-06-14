Прогноз на 14 июня: местами дожди, воздух прогреется до +10 градусов

14 Июня 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - 14 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +5+10 градусов, на западе области местами +11+16 градусов.

10-12 июня на большинстве рек Мурманской области, исключая северо-восток и горные реки, прошли пики весеннего половодья. Вскрылись (дрейф льда) водохранилища Имандра, Верхне-Туломское, оз. Умбозеро. Ледостав сохраняется на Серебрянском водохранилище.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +4 градуса, ветер северо-западный 2-4 м/с.