Зарубежная рыбопромысловая компания оплатила долги мурманского капитана

14 Июня 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске местному жителю ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, поскольку в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании 3,2 млн рублей в пользу Пограничного Управления ФСБ по западному арктическому району. В указанные сроки задолженность мужчина не оплатил.

Было установлено, что должник является капитаном маломерного суда. В конце мая 2017 года к судебному приставу обратились представители одной из рыбопромысловых организаций, занимающейся своей деятельностью за пределами России. Они сообщили, что готовы заплатить все долги мужчины, так как он очень ценный работник и это негативно сказывается на деятельности их организации.

Организация оплатила остаток задолженности должника в размере 3,1 миллиона рублей и исполнительский сбор в размере более 220 тысяч рублей. Временное ограничение права на выезд должника за пределы Российской Федерации было снято.

Фото: r46.fssprus.ru