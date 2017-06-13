Более 1,3 миллионов россиян отправили свои вопросы Владимиру Путину

14 Июня 2017 года, 10:13

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Более 1,3 млн россиян отправили свои вопросы для «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 июня. Глава государства лично отберёт часть вопросов, пишут «Известия».

«Прямую линию с Владимиром Путиным», которая станет уже 15-й по счету, с 12:00 будут в прямом эфире транслировать Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эксперты полагают, что в ходе общения с гражданами Владимир Путин, скорее всего, не заявит о своем участии в выборах, однако подчеркивают, что среди ответов на вопросы могут появиться темы, которые станут стержневыми в будущей кампании.

Наиболее популярные вопросы уже опубликованы на сайте «Прямой линии» в интернете. Россиян волнуют международные отношения, причины русофобии на Западе и «как достичь оттепели» в отношениях с зарубежными партнерами, а также состояние экономики, безработица и низкие пенсии.

Фото: пресс-служба Кремля