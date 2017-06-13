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Главная » НОВОСТИ » Прокуратура Мурманска назвала причину отказа в возбуждении дела по факту массового убийства собак
 
 
 
 
14 Июня 2017 года, 10:26

Прокуратура Мурманска назвала причину отказа в возбуждении дела по факту массового убийства собак


МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Полиция проведет дополнительную проверку по факту обнаружения трупов собак в Мурманске. О необходимости подобной меры накануне было заявлено в областной прокуратуре. В надзорном органе также пояснили причину отмены постановления органа дознания.

Напомним, полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

«Решение было принято в связи с отсутствием признаков преступления, предусмотренного статьёй 245 УК. Требуется провести более тщательную проверку, чтобы установить все признаки преступления. В том числе выяснить все обстоятельства гибели животных: в чем заключалось жестокое обращение, если оно было, испытывали ли животные страдания», – пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Вчера зоозащитники создали открытое письмо, в котором требуют провести честное расследование. В нем они приводят свою версию произошедшего и настаивают на том, что человек, сознавшийся в содеянном, не единственный кто причастен к убийствам.

«На адрес зоозащитной организации «Путеводная звезда» пришло восемь анонимных писем от не связанных друг с другом отправителей. В них говорилось, что собаки были убиты группой лиц в рыбном порту. В некоторых сообщениях описывались приметы преступников и указывались номера машин», – сообщают участники сообщества благотворительного фонда.

Смерть собак наступила в результате паралича дыхательного центра. Всего зарегистрировано 23 животных, пострадавших от рук злоумышленника. Житель Мурманска, 1992 года рождения, сознался в содеянном. Он рассказал, что вводил собакам инъекции с ядом.

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