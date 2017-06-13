«Тропическая среда» от купальни «Огни Мурманска» продолжается

14 Июня 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманчане, как и многие жители Мурманской области, планируют на каждую среду обязательный поход в тропическую купальню «Огни Мурманска». Нет ничего лучше, чем в эти прохладные дни окунуться в атмосферу тропиков по акции «Тропическая среда».

Администратор купальни радушно поясняет на входе в купальню содержание акции: «Каждую среду стоимость посещения тропической купальни «Огни Мурманска» всего 150 рублей на целый день. Для всех посетителей доступны бассейн с дорожками длиной по 25 метров и водной горкой «тобогган», финская («на камнях»), турецкая («хамам»), инфракрасная сауны, а также ванна с гидромассажем. Для малышей - детский бассейн, Автобус компании бесплатно доставит желающих от остановок Кооперативная и Автопарк до дверей купальни и обратно. Акция действует каждую среду от открытия до закрытия купальни».

Тропическая купальня «Огни Мурманска» объединяет в себе аква-зону, зону релаксации с массажным кабинетом, солярием и саунами (турецкая, финская, инфракрасная). В купальне есть детский неглубокий бассейн, плавательные дорожки, ванна с гидромассажем и горка «тобоган». В купальне «Огни Мурманска» регулярно проходят занятия по обучению плаванию взрослых и детей, доступны групповые посещения.

Бассейн, водопад «лебедь», гейзеры и водная горка – самые популярные водные аттракционы, которые доставляют радость всем отдыхающим: взрослым и детям.

Вы чувствуете себя более комфортно и безопасно на закрытых горках? Если вы до этого не катались на водных горках, то рекомендуем вам начать именно с горки «тобогган» купальни «Огни Мурманска». Средний угол наклона горки (25%) позволяет плавно съезжать с нее в прямо в воду и получать незабываемые впечатления (и хорошие фотографии на память).

Водные процедуры в бассейне обладают поистине целительными свойствами. Они увеличивают кровообращение, способствуют закаливанию организма, повышают общий тонус. Если Вы любите попариться, разогреть тело паром, снять напряжение, то финская сауна или турецкий хамам – то, что нужно. Здесь можно отдохнуть, расслабиться и получить массу положительных эмоций. Эти этнические бани имеют поистине волшебный оздоровительный эффект, который очищает тело и благоприятно влияет на восстановление организма. Вы испытаете ни с чем несравнимое ощущение легкости, свежести и умиротворения, когда после жаркой парной примите холодный душ или окунетесь в бассейн.

Хамам и сауна – идеальное решение для тех, кто устал от суеты и з абот повседневной жизни. Вы хотите снять стресс и напряжение? Насладитесь комфортом и скиньте усталость, накопившуюся за зиму, почувствуйте тепло и наслаждение от проведения целого дня на мурманском СПА-курорте. А затем проведите время в бассейне. А если даже и проголодаетесь - отведайте вкусные блюда в тропическом баре, сделав заказ на доставку из панорамного ресторана «У Егорыча». Кстати, потом можно и наведаться туда к самому коту Егорычу - символе ресторане, а по совместительству кулинарному эксперту и знатоку северной кухни.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам: 8(8152) 554-004 и 8(8152) 554-009.

Расписание бесплатного автобуса до тропической купальни «Огни Мурманска».