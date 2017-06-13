Благодаря искам прокуратуры мурманским работникам выплатят 17 миллионов

14 Июня 2017 года, 11:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – С января по май прокурорами области в суд направлено 315 исков, их общая сумма превысила 12,5 миллионов рублей. Все заявления касаются задолженности работодателей перед сотрудниками своих организаций.

«Судами уже рассмотрено и удовлетворено 337 исков данной категории на общую сумму свыше 17 миллионов рублей», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Случаев отказа в удовлетворении заявленных надзорным органом требований не было.

«Перед сотрудниками ОАО «КОМЗ» прокурором Кандалакши в мировой суд предъявлено 118 заявлений о взыскании задолженности по зарплате на сумму в 5 миллионов и 887 тысяч рублей», – рассказали в надзорном органе.

Все заявления были удовлетворены судом, их общая сумма составила 5 миллионов 875 тысяч рублей, также благодаря действиям прокурора Ковдорского района восстановлены права работников МУП «Ена». Им выплатят 207 тысяч рублей.