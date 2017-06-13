Геологический институт КНЦ вышел на полевые исследования без поддержки Роснауки

14 Июня 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Геологический институт Кольского научного центра проводит экспедиционные работы в условиях отсутствия финансирования со стороны Федерального агентства по науке и инновациям. Об этом «Би-порту» сообщили в КНЦ РАН. В центре отметили, что деньги на полевые работы, которые являются для Геологического института основными, выкраиваются из базового бюджетного финансирования. При этом большую часть средств научные коллективы выделят из выигранных ими различных грантов.

«Финансовая ситуация непростая, но трудности надо учиться преодолевать. Поэтому нечего стонать, рюкзак на плечи – и вперед, - комментирует директор Геологического института доктор геолого-минералогических наук Юрий Войтеховский. – К сожалению, по сравнению с тем, что было когда-то, работы очень краткие. Кто-то выезжает почти в командировку – на неделю: буквально кавалерийской атакой наскочить на объект, отобрать материалы и скорее домой к микроскопу».

Помощь учёным оказывают промышленные группы. Например, изучение лопаритовой минерализации Ловозерского массива поддержано Ловозерским ГОКом, изучение трещиноватости пород Ковдорского и Хибинского массивов – соответственно, Ковдорским ГОКом и АО «Апатит».

В этом году геологи делают акцент на молодых сотрудника, в первую очередь – на аспирантах. Так, в первый раз едет начальником отряда аспирантка Ольга Носова. Задача отряда – изучение петрографического состава краевых ледниковых образований в районе Туманного, Ловозера, Ревды, Умбы. Специалисты этой же лаборатории геологии и минерагении новейших отложений с коллегами из Санкт-Петербурга будут бурить донные осадки на Имандре. Это поможет реконструировать климат прошлых геологических эпох и прогнозировать его на будущее.

Ученый совет института поддержал молодого кандидата геолого-минералогических наук Евгения Козлова. Его отряд едет на Хизоварский участок в Лоухский район Республики Карелия, где намерен изучить различные типы метасоматитов. Эти горные породы могут быть перспективными для поисков золота и серебра. Второй отряд под его руководством отправится в Алакуртти для отбора материала, необходимого для создания минералого-геохимической модели образования поздних карбонатитов массива Вуориярви.

Не ослабевает интерес минералогов к Хибинскому массиву, где подчас открываются новые минералы, служащие основой для последующего синтеза их аналогов с уникальными свойствами. Отряд геофизиков продолжит изучение земной коры на южном фланге Имандра- Варзугской структуры.

Всего на этот сезон, который продлится до середины сентября, сформировано 12 отрядов.