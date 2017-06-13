В Североморске нашли две тонны взрывоопасного вещества

14 Июня 2017 года, 11:55

СЕВЕРОМОРСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В Североморске в непосредственной близости от одного из военных объектов обнаружено захоронение более 2 тонн тетра оксид диазота. Об этом «Би-порту» сообщили в Управлении ФСБ России по Северному флоту. Данное вещество является основным компонентом бинарного взрывчатого вещества, технология снаряжения которого не требует сложного оборудования. Ранее его использовали, в том числе при изготовлении авиационных бомб. Сейчас же вещество применяется в строительстве, например для дробления скальной породы.

«Опасная находка была бесхозной брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта», - сообщили в управлении.