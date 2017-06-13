«ИТ Консалтинг» вошел в число лучших партнеров ГК «Кейсистемс» по итогам традиционной Партнерской конференции

14 Июня 2017 года, 12:56

С 7 по 9 июня в Чебоксарах прошла традиционная Партнерская конференция группы компаний «Кейсистемс» – ведущего российского разработчика автоматизированных информационных систем для государственных и муниципальных учреждений. На конференции встретились региональные партнеры, руководители компаний и организаций, заинтересованных в сотрудничестве.

В рамках мероприятия выступили с докладами ведущие специалисты и аналитики группы «Кейсистемс», ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») и других бизнес-партнеров из разных регионов России. Участники затронули вопросы автоматизации и управления общественными финансами, информационной безопасности, развития партнерской сети и повышения качества сопровождения программных продуктов, а также обменялись успешным опытом реализации региональных и муниципальных проектов.

В завершение лучшие бизнес-партнеры получили награды от ГК «Кейсистемс». В частности, директору ООО «ИТ Консалтинг» Андрею Куценко вручили диплом «Солидный партнер», а менеджер коммерческого отдела Татьяна Струкова получила награду в номинации «Продавец года».