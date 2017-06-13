Более 400 нарушений ЖКХ выявила прокуратура Ленинского округа

14 Июня 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ленинского округа с января по май этого года выявила 437 нарушений в сфере соблюдения законодательства ЖКХ. Чаще остальных были зафиксированы бездействие управляющих компаний при поддержании дома в надлежащем состоянии и оказание некачественных коммунальных услуг.

Всего за пять месяцев внесено 78 представлений. В результате 118 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности – 62 и 56 человек соответственно.

Как ранее сообщал «Би-порт», Мурманская область оказалась в числе регионов, где граждане чаще жалуются на качество коммунальных услуг.