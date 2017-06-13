В «Колэнерго» начались двухдневные учения по ликвидации последствий массовых отключений

14 Июня 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - По замыслу учений в результате порывистого ветра более 25 м/сек с мокрым снегом было нарушено электроснабжение части потребителей в Кольском районе Мурманской области.

С учетом сложившейся ситуации оперативным Штабом Колэнерго принято решение направить мобильное подразделение из производственного отделения Центральные электрические сети для оказания помощи в восстановлении электроснабжения на территории Северных электрических сетей и запросить оперативный Штаб МРСК Северо-Запада о направлении мобильного подразделения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для оказания поддержки бригадам «Колэнерго».

В ходе учений совместными усилиями энергетиков планируется восстановление двух условно поврежденных опор линии 6 кВ.

Учения проводятся совместно с ГОУП «Мурманскводоканал» и АО «МОЭСК».

Горячая линия МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.