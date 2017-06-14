Экипаж ТАРКР «Пётр Великий» провёл учения в Баренцевом море

14 Июня 2017 года, 14:03

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Баренцевом море на тяжелом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Пётр Великий» под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова прошло занятие по методике приема курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, офицеры штабов объединений и соединений, командиры кораблей 1 и 2 ранга.

На начальном этапе сдачи курсовой задачи экипаж ТАРКР «Пётр Великий» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море и базового допуска к выполнению боевых упражнений.

В рамках практической части сдачи курсовой задачи экипаж крейсера «Пётр Великий» во взаимодействии с экипажами базовых тральщиков «Коломна» и «Полярный» отработал задачи противоминного обеспечения на переходе из базы в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Экипаж крейсера также выполнил другие элементы подготовки корабля в море, в том числе ряд подготовительных корабельных тактических учений.

Затем обучаемым была показана методика приема курсовой задачи командиром соединения с офицерами штаба соединения в ходе зачётного корабельного тактического учения с выполнением боевых упражнений.

В ходе зачётного учения был разыгран эпизод ведения боевых действий одиночным кораблём против надводных и наземных сил условного противника, в рамках которого экипаж ТАРКР «Пётр Великий» отработал выход в ракетную атаку с выполнением электронных ракетных пусков по морским и береговым целям. Экипажем крейсера также были выполнены практические артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля.

В ходе занятия участникам были доведены требования руководящих документов по организации и методике проверки приема курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил навыки личного состава в решении задач учебно-боевой и повседневной деятельности.