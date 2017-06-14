Руководитель ликвидированной компании выплатит штраф за присвоение денег

14 Июня 2017 года, 14:25

МОНЧЕГОРСК/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Руководитель коммерческой компании Алексей Тимофеев признан виновным в присвоении денежных средств, которые предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам. В 2014 году ООО «СевероНикельСтрой» было ликвидировано согласно определению Арбитражного суда. Его сотрудникам должны были произвести социальные выплаты, для этих целей Тимофеев получил с расчетного счета компании 483 тысячи рублей. Деньги в результате он через кассу не проводил и потратил в собственных интересах.

«Приговором Мончегорского городского суда осужденному назначен штраф – 100 тысяч рублей, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на ближайшие два года», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

Фото: Misanec.ru