В Баренцевом море экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел учение по противовоздушной обороне

14 Июня 2017 года, 15:34

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в полигонах боевой подготовки Северного фота в Баренцевом море экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы в рамках зачётного тактического учения по действиям одиночного корабля в море.

В ходе зачётного учения отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны корабля при угрозе нанесения ударов крылатыми ракетами условного противника.

Практический эпизод учения отрабатывался во взаимодействии с экипажем малого ракетного корабля «Рассвет», который осуществил пуск ракеты-мишени «Саман». Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 БПК «Вице-адмирал Кулаков» осуществили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитируемой воздушной цели.

В рамках данного выхода в море экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» также были отработаны элементы ведения артиллерийского боя с надводным кораблем условного противника, выполнен ряд стрельб по морским целям из артиллерийских комплексов универсального калибра АК-100, проведены минные постановки и учение по уничтожению плавающей мины.

Во взаимодействии с экипажами вертолётов Ка-27 моряки-противолодочники отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками и применению противолодочного вооружения.