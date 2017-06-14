Вылов рыбы в Северном бассейне составил с начала года 278 тысяч тонн

14 Июня 2017 года, 15:52

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей на 15 июня 2017 составляет 2,17 млн тонн, что на 3,8% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне выловлено 278,3 тысяч тонн, что на 1,7 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня. На промысле трески добыто на 10,2 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 202,6 тысяч тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,8 тысяч тонн (за счет перераспределения промысловых усилий) и составил 53,2 тысяч тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 208,4 тысяч тонн, что больше показателя 2016 года на 24,1 тысяч тонн – главным образом, за счет вылова в зоне Марокко.