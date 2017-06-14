Военный эксперт: Россия действует в Арктике на опережение

14 Июня 2017 года, 17:47

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Россия подготовила свою армию к военным операциям в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна, пишут американские СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что РФ реализует в Арктике программу по защите своей земли.

Россия подготовила свою армию к военным операциям в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна, пишет The National Interest. Издание составило список вооружений и средств, с помощью которых Москва сможет отстаивать свои интересы в Северном Ледовитом океане в случае войны.

Так NI пишет, что ледокол остается самым важным транспортным средством для доступа в Арктику, а Россия располагает самым большим флотом подобных судов в мире. Издание отмечает, что российский ледокольный флот включает как мощные атомные, так и дизельные суда. Кроме того, подводная лодка проекта «Акула» может успешно бороться с вражескими субмаринами, а также с надводными кораблями.

Арктические условия не подходят для военных операций с применением авианосцев, что повышает значимость самолетов наземного базирования, таких как МиГ-31 – всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Ту-95 и его морской вариант Ту-142 также чувствуют себя как дома в холодном, мрачном небе Арктики, где мало наземных баз и нет авианосцев, говорится в статье. В своем классическом варианте Ту-95 может перевозить противокорабельные и крылатые ракеты. Ту-142, в свою очередь, способен проводить противолодочные операции.

Кроме того, подводные лодки, самолеты и надводные корабли могут доставлять в Арктику группы спецназовцев, которые способны брать под свой контроль и удерживать труднодоступные районы, проводить разведку и нарушать работу средств связи противника, пишет NI.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что Россия действительно реализует в Арктике долгосрочную программу.

«То, что пишет The National Interest, это редкий случай, когда американское издание не врет. Уже давно ни для кого не секрет, что Россия реализует в Арктике долгосрочную и основательную программу по обеспечению безопасности российского сектора Арктики. Мы там реанимируем аэродромы, мы там строим новые базы, восстанавливаем взлетные полосы. Это действительно так. При этом все виды вооружений приспособлены к условиям Арктики. Что касается наших военных баз, то они оборудуются по последнему слову техники. Это, например, знаменитый «Трилистник» – единственный военный объект в мире, который на все 100% учитывает тяжелые арктические условия. Наши солдаты и офицеры обитают в этом «Трилистнике», как в какой-нибудь фешенебельной пятизвездочной гостинице», – сказал Виктор Баранец.

Вместе с тем он подчеркнул, что усиление российской группировки в Арктике направлено на обеспечение безопасности России, а не на ведение войны.

«Я бы не стал категорически утверждать, что Россия готовится к боевым действиям в Арктике, к «арктической войне». Мы просто располагаем там арктическую группировку, которая в любой момент будет готова защитить этот «кусок» российской земли. Тем более что возня возле российского сектора Арктики – она все больше и все чаще проявляется. Там все чаще проводят учения и американцы, и канадцы, и даже австралийцы с китайцами тоже заявляют некоторые претензии на свой «кусок» Арктики. И российское руководство уловило эти тенденции уже давным-давно. В данном случае Россия действует на опережение и готовится защитить этот «кусок» российской земли, как будет защищать и любой другой свой регион», – отметил военный эксперт.