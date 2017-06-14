На крышах домов в Полярных Зорях появятся датчики проникновения

14 Июня 2017 года, 17:15

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – В скором времени входы в подвалы и выходы на чердаки и крыши многоквартирных домов Полярных Зорях будут оборудованы датчиками проникновения. Об этом доложил директор «Атом-ЖКХ» Сергей Желяльдинов. Это позволит немедленно выявлять попытки несанкционированных выходов на крыши.

Вопрос этот был поднят не случайно. На прошлой неделе на крыше дома № 5 по Нивскому проспекту были задержаны двое несовершеннолетних. Подростки умудрились сломать три замка, чтобы выбраться на кровлю, сообщили в местной администрации. Родители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Им также придётся возместить причинённый детьми ущерб.

Происходит такое регулярно, но поделать что-то пока не получается. Ни замки, ни засовы молодёжь не останавливают. Поможет ли исправить ситуацию установка датчиков – покажет время.

Фото: pz-city.ru