В Мурманске чествовали морских капитанов

15 Июня 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вручил памятные знаки «100 лет городу-герою Мурманску» членам Межрегиональной общественной организации «Ассоциация морских капитанов».

«Сегодня наград удостоены те люди, которые создавали историю нашего города, – отметил Андрей Сысоев. – Капитаны ассоциации отдали многие десятилетия своей тяжелой морской профессии, внесли значительный вклад в освоение Арктики и ее богатств, в становление арктических портов, обеспечение безопасного судоходства в акватории Северного морского пути».

Напомним, чтобы оставить память о вековом юбилее областного центра, был учрежден памятный знак «100 лет городу-герою Мурманску». Он является признанием заслуг перед столицей Заполярья, высокой наградой горожанам, которые многое сделали на благо Мурманска.

Памятные знаки «100 лет городу-герою Мурманску» вручены: Войнову Эдуарду Кузмичу, Габбасову Фариду Шамильевичу, Гайдовскому Ростиславу Ростиславовичу, Давыдяну Валентину Сергеевичу, Маркову Алексею Григорьевичу, Мартюку Григорию Ивановичу, Махницкому Валентину Евстафьевичу, Стрельникову Сергею Александровичу, Хоменко Михаилу Анатольевичу, Цветкову Михаилу Михайловичу, Членову Сергею Петровичу, Блинову Владимиру Михайловичу и Шаповалову Владимиру Николаевичу.