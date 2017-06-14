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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске чествовали морских капитанов
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 08:50

В Мурманске чествовали морских капитанов


МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вручил памятные знаки «100 лет городу-герою Мурманску» членам Межрегиональной общественной организации «Ассоциация морских капитанов». 

«Сегодня наград удостоены те люди, которые создавали историю нашего города, – отметил Андрей Сысоев. – Капитаны ассоциации отдали многие десятилетия своей тяжелой морской профессии, внесли значительный вклад в освоение Арктики и ее богатств, в становление арктических портов, обеспечение безопасного судоходства в акватории Северного морского пути».

Напомним, чтобы оставить память о вековом юбилее областного центра, был учрежден памятный знак «100 лет городу-герою Мурманску». Он является признанием заслуг перед столицей Заполярья, высокой наградой горожанам, которые многое сделали на благо Мурманска.  

Памятные знаки «100 лет городу-герою Мурманску» вручены: Войнову Эдуарду Кузмичу, Габбасову Фариду Шамильевичу, Гайдовскому Ростиславу Ростиславовичу, Давыдяну Валентину Сергеевичу, Маркову Алексею Григорьевичу, Мартюку Григорию Ивановичу, Махницкому Валентину Евстафьевичу, Стрельникову Сергею Александровичу, Хоменко Михаилу Анатольевичу, Цветкову Михаилу Михайловичу, Членову Сергею Петровичу, Блинову Владимиру Михайловичу и Шаповалову Владимиру Николаевичу.

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