Летнее предложение на проживание в гостинице на выходные

15 Июня 2017 года, 09:15

Директор гостиницы «Огни Мурманска Алена Радецкая говорит: «Тариф выходного дня с мая месяца сделан специально для мурманчан и жителей области, которые не успели выбрать себе тур выходного дня в течении рабочей недели. Теперь желающие поселиться на выходные могут получить скидку на проживание 40%. В стоимость проживания с 14:00 субботы и до понедельника 12:00 включено: два утренних завтрака («шведский стол»), по 1,5 часа посебщения в день на каждого проживающего в тропической купальне (сауна, хамам, горка, бассейн), чашка ароматного чая в панорамном ресторане «У Егорыча» от гастрономического эксперта кота Егора и бесплатный трансфер в город. Акция действует на все гостиничные номера».

Бронирование гостиницы на выходные — отличная возможность для тех, кто хочет провести романтический уикенд. Обращая внимание, что в наших небольших гостиницах предусмотрено наличие номеров класса «люкс», которые, несомненно, понравятся влюбленным парам. В случае необходимости, мы готовы оказать услугу по украшению номера или предоставить возможность посещения позднего завтрака.

Второй способ за свои деньги получить больше впечатлений – выбрать тур выходного дня (все основные услуги в центре активного отдыха и туризма «Огни Мурманска» с существенной скидкой –проживание в гостинице, ужин в ресторане «У Егорыча», обед в кафе «Бочонок мёда», посещение тропической купальни, прогулки и спортивные занятия в парке - пневматический /арбалетный тир, полоса препятствий, форелевая рыбалка и много другое).

«Огни Мурманска» предлагают специально-разработанные туристические программы. Самые распространенные - это однодневные и двухдневные туры.

В зависимости от ваших пожеланий, в программу любого тура могут быть внесены изменения и корректировки.

Подробнее по телефону: 8(8152)554-006.

Подробнее об акции.

Расписание бесплатного автобуса до тропической купальни «Огни Мурманска».