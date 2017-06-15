Иван Студенцов отмечает юбилей

Сегодня юбилейный день рождения отмечает Студенцов Иван Владимирович.
Иван Владимирович более 20 лет успешно трудится в банковской сфере. Возглавлял Филиал «ТранскредитБанк» в городе Мурманске, а после реорганизации данного финансового института – операционный офис Банка «ВТБ24». С 2014 года Студенцов И.В. является Управляющим Филиалом банка ПАО «ОФК Банк».
Редакция ИА «Би-порт» поздравляет Ивана Владимировича с юбилеем, желает дальнейших профессиональных успехов, плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия!