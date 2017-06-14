Академики: платежи за ЖКХ сократились на 10%

15 Июня 2017 года, 09:46

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Размер среднего платежа за ЖКУ сократился и в 2016 году и составил 805 рублей в расчете на человека против 915 рублей в 2015-м. Таковы данные РАНХиГС относительно наиболее бедных 10% российских семей. Наиболее зажиточные же, напротив, за два года увеличили свои траты на коммуналку почти на 20%, пишут «Известия». По банковской статистике, которую приводит Минстрой, средний размер платежа за ЖКХ за 2016 год сократился на 10%. Уменьшение платежей объясняется экономией от установки счетчиков и новым подходом к госрегулированию тарифов, которое применяется с 2014 года.

«Во-первых, размер платы за коммунальные услуги контролируется государством — одной из первых инициатив Минстроя России еще в 2014 году было введение ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. С 2014 года рост совокупного платежа стабильно ниже инфляции, так, в 2016 году он был ограничен 4%», — рассказал Андрей Чибис.

По его словам, на сокращение платежей за ЖКУ повлиял и энергоэффективный капитальный ремонт, который помог существенно сократить потери ресурсов.

Помимо роста потребительской экономии, РАНХиГС в качестве возможной причины снижения платежей указывает сокращение доходов. По оценке «Опоры России», доля нерегулярных платежей за ЖКУ составляет 15%, из которых не менее 5% — злостные неплательщики, но только не более 2% из них — действительно неплатежеспособны.