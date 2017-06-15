Почти 250 гектаров леса пострадали от огня в Мурманской области

15 Июня 2017 года, 10:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – С начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области было зарегистрировано три лесных пожара общей площадью 244,9 гектаров. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Впервые лесные пожары были обнаружены в Ковдорском районе на прошлой неделе.

Все пожары ликвидированы силами Мурманской базы авиационной охраны лесов на территории Зашейковского лесничества. В 2017 году на территории Мурманской области авиационный мониторинг осуществляют два воздушных судна – самолет Cessna и вертолет Ми-2.