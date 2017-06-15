Игорь Морарь завел страницы в социальных сетях

15 Июня 2017 года, 11:02

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь завел аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Целью создания личных страниц стала инициатива по поддержке общественно значимых проектов в городе Мурманске.

Из содержания страниц Игоря Мораря известно, что он уже выделил 100 тысяч рублей юной шахматистке Ирине Полято для поездки на чемпионат мира в Румынию и оказал помощь приюту для бездомных животных.

«В Мурманске есть большое количество людей, которые полны идеями и главное желанием сделать наш город лучше, а я хотел бы помочь в реализации действительно важных и нужных начинаний. Для этого принял решение поддержать общественно полезные инициативы в размере своей депутатской зарплаты. Надеюсь, что социальные сети помогут найти и выбрать интересные социальные проекты» – пояснил Игорь Морарь свое присутствие в социальных сетях.