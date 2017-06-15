«Ямал СПГ» разгонит грузопоток по Северному морскому пути

15 Июня 2017 года, 11:17

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Выход проекта «Ямал СПГ» на полную мощность позволит значительно увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

«Рекордный за всю историю объем грузоперевозок по Северному морскому пути, который составил в прошлом году более 7,3 млн тонн, напрямую связан с реализацией проекта «Ямал СПГ». В дальнейшем вклад проекта в наращивание объема грузоперевозок по СМП возрастет кратно», - сказал он.

Ранее сообщалось, что грузопоток по Севморпути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн. Ожидается, что к 2020 году эта цифра составит 31 млн тонн.