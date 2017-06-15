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Главная » НОВОСТИ » Стало известно, сколько можно пить алкоголя
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 11:36

Стало известно, сколько можно пить алкоголя


РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Специалисты Минздрава рассчитали нормы употребления алкоголя для мужчин и женщин, которые могут быть использованы в маркировке этой продукции. Потребление разбито на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий, пишут «Известия». Специалисты сделали расчеты для обычных алкогольных напитков: водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина.

Полтора литра пива три раза в неделю мужчина может пить с низким риском для собственного здоровья. Употребление пива в течение пяти дней в неделю повысит риск до среднего, а каждодневное баловство пенным напитком – до высокого.

Бутылка креплёного вина раз в неделю – это низкий риск для мужчины, а вот четыре бутылки уже означают высокий риск.

Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, При превышении этой нормы риск перейдет в средний.

Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употребление 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.

А вот северным народам специалисты вообще рекомендуют отказаться от спиртного. Так полагает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведен до нуля — северным народам нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Алкоголикам также запрещается употребление подобных напитков, — сказал он.

Фото: VistaNews.ru

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