МТФ «Норникеля» выпустил 47 тысяч мальков сёмги в реку Умба

15 Июня 2017 года, 12:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманский транспортный филиал «Норникеля» приобрел и совместно со специалистами ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в бассейн реки Умба 47 тысяч мальков сёмги. Об этом «Би-порту» сообщили в компании.

Место выпуска мальков рекомендовали специалисты Полярного научно-исследовательского института. На порожистом участке Умбы с сильным течением небольшое количество хищников и достаточная кормовая база. От этих факторов зависит жизнь и максимально быстрая адаптация сеголеток. Больший процент выживания молоди атлантического лосося обеспечит и удаленность участка от мест рыбалки.

Для Мурманского транспортного филиала «Норникеля» выпуск мальков атлантического лосося – первый опыт. В 2017 и 2018 годах МТФ планирует продолжить начатое: приобрести и выпустить соответственно еще 187 и 60 тысяч сеголеток. На эти цели будет направлено около 50 млн рублей.