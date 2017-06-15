Константин Миронов возглавил Совет коренных малочисленных народов

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось первое заседание нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области. В рамках Совета состоялось избрание председателя, заместителя председателя и секретаря. Председателем Совета единогласно избран Константин Миронов.
В ходе заседания представители Управления экологии и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области проинформировали членов Совета о заявке Международного экологического фонда «Чистые моря» на реализацию проекта «Воссоздание поселения древних саамов и создание на его базе культурно-просветительского центра» в Ловозерском районе Мурманской области проекте и рассказали об этапах его реализации.