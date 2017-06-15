Мурманчане пишут на прямую линию с Владимиром Путиным

15 Июня 2017 года, 13:30

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня проходит 15-я «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой граждане могут позвонить или написать свой вопрос президенту. При удачном раскладе глава государства может дать на эти вопросы ответ.

К началу трансляции в адрес президента поступило более 1,9 млн вопросов. Среди них были вопросы и жителей Мурманска. Так в эфире был показан вопрос о плате за коммунальные услуги в областном центре.

«Мурманск. Трёхкомнатная квартира. Платим за коммуналку почти 15000 рублей», - говорится в сообщении.

Впрочем, сообщение не было озвучено, соответственно осталось без комментария.