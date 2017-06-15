Жители Кировска собрали средства на ремонт набережной озера Верхнее

КИРОВСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В Кировске завершился сбор средств на ремонт набережной озера Верхнее. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив, которая направленна на улучшение городской среды.
Благодаря спонсорской помощи удалось собрать 300 тысяч рублей, вложения жителей составили 235 тысяч 400 рублей.
«Нет сомнений, что и в дальнейшем инициативы и предложения жителей Кировска станут основой для новых проектов на благо нашего города, а лучшие из них будут поддержаны», - сообщили в администрации города.