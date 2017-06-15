15 Июня 2017 года, 14:23

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин назвал Арктику важнейшим регионом, который будет обеспечивать благополучие страны. Он отметил, что Россия будет закрепляться в Арктике и обеспечивать свой приоритет в ней, но Москва открыта к сотрудничеству на этих территориях даже с нерегиональными державами.

По его словам, северный морской путь будут использовать интенсивнее.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным продолжается уже третий час. Ранее в эфире было показано сообщение от жителя или жительницы Мурманска.

Фото: пресс-служба Кремля