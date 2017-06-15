Все лето – легкая цена на «домашний интернет» и «интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

15 Июня 2017 года, 15:30

«Ростелеком» представляет северянам акцию «Легкая цена» с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции «Легкая цена» можно подключить высокоскоростной «Домашний интернет» (до 45 Мбит/с или до 70 Мбит/с в зависимости от города проживания) и пакет «Легкий» услуги «Интерактивное ТВ», который включает 59 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома»: услуга «Управление просмотром» (предоставляется без дополнительной платы на 30 дней) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

Также «Ростелеком» предлагает специальные условия на ТВ-приставки – доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 225 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 69 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно, оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.