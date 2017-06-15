Следствие проводит проверку по факту обращения жительницы Апатитов к президенту

15 Июня 2017 года, 16:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области начал доследственную проверку по обращению жительницы города Апатиты к президенту. Проверка касается ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и иных сотрудников медицинского учреждения по ст.ст. 124 и 293 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова сегодня в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину по ситуации со здравоохранением в городе. Она рассказала, что в городе отсутствуют узкие специалисты, за помощью обращаться придётся в соседний Кировск, куда «скорая» не всегда успевает довезти больного пациента. Завтра по этому случаю в Апатиты отправится губернатор Мурманской области Марина Ковтун.