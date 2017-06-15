Инфляция в России прибавила 0,1% за неделю

15 Июня 2017 года, 16:55

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 6 по 13 июня 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,2%, с начала года – 101,9%.

За прошедший период сахар-песок стал дороже на 1,2%, хлеб ржаной – на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,3%, яйца куриные – на 0,8%, баранину, масло подсолнечное, рис и пшено – на 0,2-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,2%, в том числе на капусту белокочанную – 13,4%, картофель, морковь и яблоки – 4,2-5,4%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 8,3% и 6,6% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо – на 0,2%.