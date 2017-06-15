Как соцсети отреагировали на решение Марины Ковтун ехать в Апатиты

15 Июня 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на сообщение губернатора Мурманской области Марины Ковтун о том, что завтра она отправится в Апатиты. Там глава региона встретится с Дарьей Стариковой, которая сегодня пожаловалась президенту на проблемы в местном здравоохранении, из-за которых, возможно, ей во время не диагностировали рак. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

«Поздняк метаться», «Быстро, однако», «Что вам мешает, до обращения делами заниматься?», «Здоровье ей вернете?», - пишут северяне в Твиттере и Вконтакте.

«Марина Васильевна, ну неужели Вы не знаете, что происходит в регионе благодаря этой оптимизации Перетрухина? Уже ведь не первый год», - пишет пользователь Екатерина Эрш. А вот пользователь под именем Георгий Евгеньевич сравнивает правительство с нерадивым школьником.

«Правительство напоминает школьника, у которого куча двоек, но родители не знают об этом. И когда настает время собрания, все всплывает, а не пришли родители на собрание - можно дальше подзабить», - пишет он.