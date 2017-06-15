Уголовное дело возбуждено по случаю Дарьи Стариковой

15 Июня 2017 года, 20:15

АПАТИТЫ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по случаю жительницы Апатитов Дарьи Стариковой. Девушке во время не диагностировали рак, в результате чего заболевание уже перешло в четвёртую стадию. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 «Халатность».

Напомним, 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова сегодня в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину по ситуации со здравоохранением в городе. По её мнению, отсутствие в Апатитах узких специалистов привело к изначально неверно поставленному девушке диагнозу. Пока её лечили от остеохондроза, время для борьбы с раком уходило.

«Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и своевременного невыявления более тяжелого заболевания», - сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитет по Мурманской области Наталья Тростина.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются конкретные лица из числа медицинских работников, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Внеочередную проверку по истории Стариковой инициировал Росздравнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения инициированы проверочные мероприятия по фактам нарушения прав граждан на получение медицинской помощи в регионах, которые были озвучены в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, проверки пройдут по обращению жительницы города Апатиты», - говорится в сообщении.