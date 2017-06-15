Десять человек тушили квартиру в Мурманске

16 Июня 2017 года, 08:05

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Этой ночью в Мурманске на проспекте Кольском, 136 горела квартира. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:52.

«В результате пожара сгорела мебель и домашние вещи в комнате и на лоджии, закопчена квартира по всей площади, закопчены лестничные площадки 1-2 этажей, обгорела рама лоджии, закопчены лоджии с 1 по 6 этаж», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.