Марина Ковтун высказалась по итогам «прямой линии» Владимира Путина

16 Июня 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - По итогам состоявшейся сегодня «прямой линии» Президента Владимира Путина губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала конкретные поручения в адрес руководителей исполнительных органов государственной региона. Глава региона отметила, что проблема, которую озвучила 24-летняя Дарья Старикова из Апатитов, касается не только ее личного здоровья (девушка серьезно больна), но и в целом организации здравоохранения в Апатитах. Сегодня Марина Ковтун отправится в плановую поездку в Апатиты, чтобы лично проверить, как отремонтировано детское инфекционное отделение, в каком состоянии находится поликлиника – там сейчас создается центр гемодиализа. При этом особое внимание будет уделено вопросам доставки пациентов из Апатитов в Кировск.

«Я уже дала поручения министру здравоохранения и главному врачу кировско-апатитской больницы, чтобы они лично «прошли» весь маршрут. И хотя расстояние между городами небольшое (порядка 20 километров), и дорога там хорошая, но если люди жалуются, то требуется дополнительное внимание», – подчеркнула Марина Ковтун.

Помимо этого, глава региона сообщила, что достигнута договоренность с градообразующим предприятием АО «Апатит», которое выразило готовность оказать финансовую помощь девушке, оплатив лечение в том учреждение, где ей будут готовы помочь.