Из оленегорской колонии-поселения сбежал осуждённый

16 Июня 2017 года, 08:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Возбуждено уголовное дело в отношении осужденного оленегорской колонии-поселения №24, который самовольно покинул место работы с выводного объекта, находящегося за пределами режимного учреждения. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСИН по Мурманской области.

«Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Спустя несколько часов благодаря слаженной работе оперативных сотрудников УФСИН, осужденный был задержан в Мурманске», - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 313 УК РФ. За правонарушение осужденному, 1997 года рождения, отбывающему десятимесячный срок по ст. 167 УК РФ, грозит увеличение срока отбытия уголовного наказания в местах лишения свободы.