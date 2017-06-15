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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске откроют мемориальный комплекс
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 08:40

В Мурманске откроют мемориальный комплекс


МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил мемориальный комплекс – памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Его возвели на южной стороне Семеновского озера в память о страшной дате – 18 июня 1942 года. В этот день вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожили более 600 домов.

В разработке проекта участвовали все горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома.

Объект занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров. В центральной части комплекса располагается смотровая площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трех колонн. Тротуар, ведущий к озеру, переходит в зону отдыха.

Возле монумента установлена кирпичная стена, на которой размещены награды Мурманска и стенды с архивными фотоматериалами. В темное время суток они будут подсвечены прожекторами.

«Открытие мемориального комплекса состоится в преддверии Дня стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны – 17 июня, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Все наши силы направлены на то, чтобы Семеновское озеро стало не только комфортным местом отдыха мурманчан, но и местом памяти».

АГМ

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