Жители Мурманска жалуются на мусор во дворах

16 Июня 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» городские власти строго контролируют работу управляющих компаний. В летний период стандартными нарушениями являются: захламленные контейнерные площадки, открытые подвалы и чердаки, неподобающее состояние детских площадок.

Вчера специалисты Ленинского административного округа работали в районе домов №№ 16,18 по улице Коминтерна. В администрацию округа поступили жалобы от жителей нескольких домов на неубранную территорию.

«Ранее мы выезжали по этим адресам, составили акты, вынесли предупреждение директору управляющей компании, – рассказала начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству администрации Ленинского административного округа Нина Мачина. – Сегодня мы видим, что управляющая компания практически полностью очистила территорию, тем самым выполнив предписания».

Всего с начала этого года специалистами только Ленинского округа было проведено 61 таких проверок работы УК, составлено 465 акта о нарушениях, из них 322 направлено для взыскания. Ответственным лицам, руководящим управляющими компаниями, назначено штрафов на сумму 5,84 млн рублей.