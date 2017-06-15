«Огни Мурманска» приглашают посетить мегалитический комплекс «Сила Севера»

16 Июня 2017 года, 09:26

Необъятные северные просторы — немые свидетели древнейшей истории, хранящие немало тайн, которые хранят ещё немало загадок и тайн, поиски ответов на которые продолжаются много лет.

Геология Кольского полуострова — это древнейшие кристаллические породы, тектонические разломы уходят вглубь Земли на 150 км. Встречаются магнитные и гравитационные аномалии. Культура мегалитов (больших камней) зародилась именно на Мурмане, в конкретных геологических условиях Кольского полуострова, а затем распространилась и на другие территории (Европа, Азия, Америка).

Мегалитический комплекс «Сила Севера» находится на 7 км подъезда к г.Мурманску от федеральной трассы Мурманск- СПб. Комплекс находится в 700 метров от автодороги на территории отеля «Огни Мурманска».

«Данный мегалитический комплекс был разрушен в 90-х годах прошлого века при строительстве отеля - рассказала директор гостиницы «Огни Мурманска Алена Радецкая. В данный момент он полностью восстановлен по фотоархивам, картографической съемке местности и воспоминаниям старожилов города. Реконструкция данного объекта является свободным волеизъявлением администрации компании «Огни Мурманска» и данью уважения к коренным народам Кольского полуострова и древнейшей культуре, которая существовала на Северной земле Мурмана.

Камни для мегалитического сооружения «Сила Севера» были отобраны и привезены со всего Кольского полуострова в ноябре прошлого года, поставлены в порядке, который создает мощную энергетическую сеть внутри мегалитов, обладающую максимальной способностью воздействия на организм человека.

После проведенной соностройки в ноябре –декабре, 12.12.2016г.была произведена активация и открытие комплекса.

Ценность данного мегалитического комплекса заключается в его доступности и широком спектре действия. Более того, данное место является «местом силы» (местом набора и восстановлении правильного течения энергии).

«Зачем нужны места силы? – сказал Олег Галкин, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Огни Мурманска».- Практически каждая страна мира имеет свои собственные места силы, в которых надо побывать и каждому простому человеку. Всем известны такие места силы как Шамбала, Тибет, Аркаим (Южный Урал), Белуха (Горный Алтай), Стоунхендж, Соловки, остров Немецкий, Ловозерские тундры, Сейд-Озеро. Места силы – это точки на поверхности Земли, отличающиеся особо сильным потоком высокочастотных энергий, проходящих через это место и способных активировать участки вашего подсознания, отвечающие за раскрытие качеств и способностей, а также за создание новых возможностей вашего развития.»

В компании «Огни Мурманска» уже создан «Клуб Мест Силы Кольского полуострова», который скоро начнет регистрацию желающих стать членом клуба, а в настоящее время заканчивает согласование мероприятий по организации туров.

В программе клуба: посещение Мест Силы родного края с посвящением в неземное бытие иных цивилизаций, медитации и многое другое. Начало открытия клуба - июль 2017г.

Подробнее по телефону 8(8152) 554-006 и в группе.

Расписание бесплатного автобуса до отеля «Огни Мурманска».