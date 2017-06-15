Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил учебно-боевые упражнения в Баренцевом море

16 Июня 2017 года, 09:40

РОССИЯ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнил комплекс учебно-боевых упражнений в ходе кратковременного выхода в Баренцево море. На корабле были проведены учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений и отработана организация боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки боевые расчёты крейсера обеспечили выполнение зенитной ракетной стрельбы по имитированной воздушной цели, а также артиллерийской стрельбы по видимой береговой цели. При выполнении боевых упражнений личный состав ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей продемонстрировал высокую слаженность и выучку. Стрельбы проводилась зенитным ракетным комплексом «Кинжал» и главным калибром корабля – артиллерийской установкой АК-130.

Районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.

В море экипаж ракетного крейсера также отработал ряд элементов второй курсовой задачи, связанных с обеспечением живучести и боевой устойчивости корабля на ходу.