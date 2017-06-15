Погодная аномалия нарушила работу портовиков

16 Июня 2017 года, 10:09

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - Вчера вечером, из-за внезапного усиления шквалистого ветра юго-западного направления в портовой зоне Мурманска произошло кратковременное неконтролируемое пыление. При этом все грузовые работы на производственных площадках были приостановлены. Принимались меры по дополнительному увлажнению штабелей для профилактики ветровой эрозии.

Однако порывы штормового ветра были такой силы, что полностью справиться со стихией не удалось. По предварительной информации внезапное возникновение неблагоприятных метеорологических условий спровоцировало резкое изменение погоды и температурного режима.

Уже через час, после прошедшего проливного дождя, ситуация в порту нормализовалась, а показатели наличия взвешенных частиц в атмосферном воздухе пришли в норму.

В ПАО «ММТП» проводится внутренняя проверка произошедшего инцидента, результаты которой будут всесторонне проанализированы, и приняты дополнительные меры для минимизации негативного воздействия.